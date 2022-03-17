На думку Кривоноса, перемога настане, проте вона буде важкою.

Екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос розповів, скільки ще, на його думку, триватиме війна в Україні. Він вважає, що перемога буде важкою, а бойові дію не закінчаться через 1 чи 2 тижні.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Кривонос зазначив, що українським політикам потрібно й далі працювати над тим, аби світ надавав Україні зброю. Проте мріяти про те, що над нашою країною закриють небо, не варто. Також екс-заступник секретаря РНБО вважає, що перемога у війні з Росією усе ж буде, проте вона дасться нам не так легко, як хотілося б.

"Не буде легкої перемоги. Ця перемога буде ще довгою. Війна ще триматиме не 1 і не 2 тижні. Треба це зрозуміти", - заявив Кривонос.

На його думку, Росія продовжить використовувати ганебні методи ведення війни. Тому перемога буде важкою. Також Кривонос заявив про те, що у великих містах варто частково евакуювати людей. Мова йде про мешканців районів, де знаходиться критична інфраструктура, така як військові частини, заводи та інше. Це, вважає він, може зменшити втрати серед людей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Міноборони назвали логістичні проблеми, з якими зіткнулись окупанти.

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