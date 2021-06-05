Як заявив сам генерал армії Сергій Кривонос, його звільнили через те, що він відмовився “прислуговувати”.

Екс-заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, генерала армії Сергія Кривоноса звільнили з лав Збройних сил України.

Про це сам Кривонос повідомив у Facebook.

“Звільнений з лав Збройних сил України... Звільнений без рапорта”, - написав він.

За словами Кривоноса, його звільнили через те, що він відмовився “прислуговувати”.

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“Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть «немає посад». Хоча їх достатньо”, - повідомив він.

Кривонос прослужив у лавах української армії понад 32 роки.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. На цю посаду Кривоноса у березні 2019 року призначав на то час президент Петро Порошенко.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що звільнення Кривоноса не було несподіваним, цьому рішенню передувала низка подій.

"Секретар РНБО Олексій Данілов за кілька місяців до цього підготував подання про звільнення Кривоноса, але йому давали шанс. Коли людина працює в державному органі і критикує президента, це неділова поведінка, це неетично", - зазначив Арестович.

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Автор: Павло Степанець