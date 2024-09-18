Українська операція в Курській області РФ є небезпечною як для самої України, так і для міжнародної безпеки. Але якщо Сили оборони втримають захоплені території противника, Київ зможе застосувати новий підхід у війні. Таку думку висловив аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд у матеріалі для New Eastern Europe.
"Нова наступальність і схильність до ризику в поведінці України у війні є не стільки реакцією на російську агресію, скільки наслідком більш ніж 30-місячного очікування або відсутності міжнародної допомоги для Києва. Анексія Іраком Кувейту в 1990 році була швидко скасована міжнародною коаліцією протягом року. У 1990-х роках іредентизм Сербії після певних вагань був рішуче приборканий за допомогою місії НАТО. На противагу цьому, міжнародна підтримка української держави, що перебуває в стані війни, є не лише опосередкованою, але й сумнівно слабкою вже понад 10 років. І це незважаючи на такі скандальні події, як анексія Криму Росією в березні 2014 року або збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH-17 з 298 цивільними особами, в тому числі 80 дітьми, на борту в липні 2014 року", – пояснює він.
За словами Умланда, економічні санкції Заходу проти Росії та її військових, а також підтримка України в інші способи стали більш значущими з 2022 року. Проте вони залишалися і залишаються вкрай недостатніми для захисту території, громадян та інфраструктури України від геноцидних атак Росії.
Гірше того, багато країн так званого Глобального Півдня опосередковано підживлюють російську війну на знищення через торгівлю з країноюагресором. Своєю чергою, рішення Заходу на підтримку захисту України приймаються повільно, нерішуче і половинчасто. І після двох з половиною років смертей і страждань Київ хоче докорінно змінити контекст, наголошує аналітик.
"У майбутньому Київ і надалі намагатиметься різними способами продемонструвати міжнародній аудиторії, що розвиток і завершення війни залишаються відкритими, а припущення про беззаперечну російську перевагу є оманливим. Ширший геополітичний контекст цієї української стратегії пов'язаний з можливими переговорами з Кремлем щодо територіальних питань. Це також може бути підготовкою до більших багатосторонніх переговорів, таких як запланована друга міжнародна конференція з питань війни після Мирного саміту у Швейцарії в липні 2024 року", – припускає Умланд.
На думку автора, окрім озвучення моральних, нормативних і правових аргументів, Київ може – якщо йому вдасться утримати захоплені російські землі – застосувати новий підхід. Як у спілкуванні з Москвою, так і з ширшою міжнародною аудиторією, українське керівництво може робити пропозиції щодо обміну захоплених російських земель на окуповану українську територію.
"Безумовно, новий підхід Києва є небезпечним як для української, так і для міжнародної безпеки. Українське вторгнення на територію Росії з 6 серпня 2024 року є, за словами Володимира Путіна, "широкомасштабною провокацією". Однак ті міжнародні спостерігачі, які погоджуються з визначенням Путіна, повинні, перш за все, звинувачувати власні країни в обмеженій або відсутній зацікавленості в суверенітеті та цілісності України. Саме недостатній рівень зовнішньої допомоги призвів до того, що Київ перейшов з оборонної в наступальну позицію", – зазначається в матеріалі.
Умланд додав, що яким би не був результат нинішньої операції в Курській області, Київ "продовжуватиме шукати слабкі місця по всьому периметру контакту з російською державою, а також її союзниками, агентами та маріонетками". На його думку, Росія буде змушена інвестувати у зміцнення російсько-українського кордону і приділяти більше уваги іншим театрам воєнних дій, порівняно зі сходом і півднем України.
"Українське вторгнення на російську державну територію деконструює – всередині Росії та в усьому світі – уявлення про начебто статичну лінію фронту, стабільну розстановку сил і передбачуваний перебіг конфлікту", – резюмував Андреас Умланд.
Війна в Україні: операція в Курській області
Українська операція в Курській області РФ триває вже майже півтора місяця – від 6 серпня 2024 року. За цей час під контроль українських захисників перейшли сотні квадратних кілометрів ворожої території.
Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Курська операція продемонструвала гнучкість і наступальні можливості українських військ, а також завдала важких втрат російським військам і підняла моральний дух українців.
Через дії Сил оборони ворог вимушений перекидати сили з фронту в Україні в Курську область. Проте хоча захоплення російських територій в Курській області "було хорошим кроком для України", те, як довго українці зможуть утримувати свої позиції на курському напрямку, "залишається великим питанням", каже генерал-майор армії США у відставці, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Гордон Девіс-молодший.