Фахівці підривної команди Військово-Морських Сил ЗСУ організовують контрольоване знешкодження.

На Одещині на пляжі виявлено дрейфуючу морську міну. Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Після шторму Чорне море продовжує приносити небезпечні сюрпризи. У прибережних водах одного з пляжів Одещини виявлено морську міну, що дрейфує в кількох метрах від берега", - йдеться в повідомлені.

Наразі фахівці підривної команди Військово-Морських сил ЗСУ організовують контрольоване знешкодження та знищення боєприпасу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області з Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну. Вона знаходилась на прибережній ділянці з ускладненим доступом, але фахівці підривної команди ВМС забезпечили її контрольований підрив на місці.

Вас також можуть зацікавити новини: