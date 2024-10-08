З'явилися супутникові знімки.

Територію ураженої в окупованій Феодосії нафтобази захищав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Ще в жовтні 2023 року партизанський рух "Атеш" публікував у своєму Telegram-каналі фото і відео об'єкта, на який росіяни привезли ППО. Учора вони повідомили, що їхні агенти весь цей час активно збирали інформацію про роботу нафтобази і точки розміщення російських систем.

Радіо Свобода публікує супутникові знімки, на яких можна побачити, що "Панцир" справді захищав нафтобазу. Журналісти зазначають, що аналогічні системи на подіумах, які мали збільшити їхню дальність, встановлювали на нафтобазі в Туапсе та неподалік від резиденції кремлівського правителя Путіна в Ново-Огарьові.

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Вибухи на нафтобазі в Криму

Нагадаємо, що вночі 7 жовтня на окупованому півострові лунали вибухи. Російські Telegram-канали повідомили, що після атаки дронів на нафтобазі АТ "Морской нафтяной терминал" почалася пожежа.

У Генштабі ЗСУ повідомили про успішне ураження терміналу, який є найбільшим за обсягами перевалки нафтопродуктів у Криму. Уже ввечері на території бази загорілася нова цистерна.

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