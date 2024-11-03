Зокрема внаслідок атаки постраждали корпуси та гуртожиток університету.

Російські окупанти в ніч проти 3 листопада вчергове атакували Київ безпілотниками. Зокрема внаслідок атаки від уламків БпЛА постраждали будівлі інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомили на сайті Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУТШ.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав наш Інститут. Навчальний корпус та гуртожиток зазнали пошкоджень. Найближчий тиждень, з 4 по 8 листопада, всі заняття переводяться у дистанційну форму", - написали у повідомленні.

Водночас кореспондент "Української правди" повідомив, що внаслідок атаки також постраждав Інститут журналістики університету. На сайті інституту зазначили, що навчання з 4 по 9 листопада відбуватиметься у дистанційному форматі.

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Крім того, було пошкоджено цивільні об'єкти, магазини та колишній мотозавод.

"Біля будівель лежать скло, шибки та електричний стовп. На місці працюють комунальники та поліція, а також студенти допомагають прибирати територію", - додали в "УП".

Атака РФ на Київ 3 листопада - що відомо

Як писав УНІАН, російські окупанти 3 листопада вчергове атакували столицю ударними БпЛА. Через падіння уламків "шахедів" було пошкоджено різні об'єкти в кількох районах міста. На щастя, постраждалих немає.

Також повідомлялось, що під час атаки українські нацгвардійці збили над Києвом російський дрон за допомогою кулемету. Завдяки таким діям військових ворожий БПЛА було знищено без людських жертв та руйнувань.

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