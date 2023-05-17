Пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками.

Під час нічної ракетної атаки по Миколаєву російські війська влучили у цивільні об'єкти та в один об'єкт промислової інфраструктури, повідомляє прес-служба ДСНС України.

Внаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків сталось часткове руйнування автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури.

Окремо голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поділився фото пошкодженого приміщення. "І так, не вибухає або не долітає 1 з 4 "суперсучасних аналогових ракет свіжої партії" - це російський стандарт зараз. Купуйте російську зброю: даємо гарантію 75% що спрацює", - написав Кім.

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У ДСНС повідомляють про займання на місцях ударів, пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками.

Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалось 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.

ОНОВЛЕНО 7:40. Як повідомляє Миколаївська ОВА, унаслідок атаки Росії по Миколаєву вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки та магазини.

Протягом доби, 16 травня 2023 року, окупанти кілька разів завдали артилерійських ударів по Очакову і береговій лінії Очаківської громади. У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Удар по Миколаєву та інших містах - головне

Ввечері 16 травня в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Під час тривоги вибухи прогриміли у Миколаєві. За словами мера міста, атаки спровокували займання. Пожежу на одному об'єкті локалізували, відомо про одну постраждалу особу.

Генштаб зранку уточнив, що по цивільній інфраструктурі було завдано удару двома ракетами "Калібр". Крім того, двома ракетами із С-300 РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Також протягом доби окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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