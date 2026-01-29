Росіяни намагаються охопити Гуляйполе: у ЗСУ розповіли, як ворог використовує туман

Противник застосовує дистанційне мінування та скидає бомби на позиції ЗСУ.

Російська армія намагається охопити Гуляйполе на Запорізькому напрямку, використовує погодні зміни, зокрема, туман, щоб збільшити кількість бойових зіткнень. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, на півдні росіяни збільшили кількість авіаобстрілів та артилерійських обстрілів.

"За минулу добу було дещо менше зафіксовано бойових зіткнень, проте абсолютно не менше авіаударів з застосуванням КАБів: було до 10 ударів та 7,5 десятків коригованих авіаційних бомб. Крім того, приблизно таку ж кількість противник застосував і дронів-камікадзе, завдаючи ударів по позиціях Сил оборони. Дещо збільшив кількість обстрілів наших позицій з артилерії та кількість боєприпасів, які застосовує під час обстрілів", – сказав військовий.

Відео дня

Він додав, що ворог намагається скористатися погодними змінами. Зокрема, через те, що потеплішало, у південних регіонах спостерігався суцільний туман, противник це використовує для збільшення кількості штурмів. Наприклад, вчора було до двох десятків штурмів, а сьогодні, станом на першу частину дня, вже три десятки.

"На Гуляйпільському напрямку за минулу добу було зафіксовано 12 бойових зіткнень, більшість з них біля населеного пункту Гуляйполе. Крім того, активно противник намагається штурмувати наші позиції в населених пунктах, які розташовані з півночі і півдня Гуляйполя. Зокрема, тривають боєзіткнення в населених пунктах Добропілля, Залізничне, Зелене", – розповів речник.

Тобто, пояснив Волошин, ворог прагне охопити Гуляйполе і просуватися далі у напрямку Запоріжжя. За його словами, у Гуляйполі ворог застосовує дистанційне мінування, щоб пошкодити логістичні шляхи та українські військові не проводили штурмових дій.

Ситуація на півдні

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що російські підрозділи відійшли з деяких позицій на Херсонщині через активні дії ЗСУ. Зокрема, йшлося, що противник відступив з острова Олексіївський.

За даними речника, ворог не може відновити там спостережні пости. Також стало відомо, що з Херсонського напрямку окупанти перекидають підрозділи на Оріхівський напрямок.

Вас також можуть зацікавити новини: