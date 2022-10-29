Обстріл спричинив пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі у Нікополі.

Російські окупанти обстріляли Нікопольщину, одну людину поранено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Усю ніч били по Нікопольщині... Росіяни обстріляли три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь. Там поранений 39-річний чоловік. Він у лікарні. Стан середньої тяжкості", - зазначив він.

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У місті пошкоджені вісім багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблева фабрика, готель, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

"Російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Вогнеборці полум'я уже приборкали", - повідомив Резніченко.

Він додав, що у Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих.

Удар по Дніпру 25 жовтня

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня росіяни завдали ударів по Дніпру. На одну з місцевих АЗс впали уламки ворожої ракети та спричинила пожежу.

Ракетний удар знищив АЗС та автівки, що стояли на її території. Згодом стало відомо, що під час атаки загинули дві людини, серед яких вагітна жінка, яка заживо згоріла в автомобілі.

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