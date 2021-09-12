На обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби російські бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Під ворожими обстрілами загинули двоє українських військових. Дев’ятеро дістали поранення, ще один - бойове травмування.

Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, Стан здоров’я трьох поранених військових – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Бойовики застосовували, зокрема, заборонені артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм. в районі селища Нью-Йорк окупанти за допомогою дрону скинули міни калібру 82 мм.

На обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 ранку 12 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними Генштабу Збройних сил України, з початку вересня ворог обстріляв українські позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок цього один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще 8 бойові травмування.

На обстріли противника військовослужбовці ОС дають адекватну відповідь. За даними армійської розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими.

Автор: Дмитро Захаров