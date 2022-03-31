У Лукашівці та Слободі залишилося чимало вибухових "подарунків" від окупантів.

Збройні сили України звільнили від окупантів ще два населених пункти на Чернігівщині.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу. Там залишилося чимало вибухових "подарунків" від орків", – зазначив він.

За словами Чауса, нарешті до цих сіл змогли привезти все необхідне.

"Місцеві жителі змучені, та це не похитнуло віру в Україну", – наголосив голова ОВА.

Ситуація на Чернігівщині

Днями голова ОВА заявляв, що втрати російських військ в області настільки великі, що не поступаються ситуації в Чорнобаївці. "Ворог дійсно тупий, і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника", – сказав Чаус.

Водночас в самому Чернігові ситуація на межі гуманітарної катастрофи. Уже понад чотири тижні в місті немає електрики, водопостачання, газу, опалення та майже відсутній зв'язок. Кількість убитих окупантами в місті може складати вже до 400 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: