Також знищені 2 бронеавтомобіля "Тигр", вантажний автомобіль "Урал" з БК і танк Т-72.

У Чернігівській області російські окупанти втратили до 22 осіб після бою з українськими військовими.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні 2 бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль"Урал" з БК і танк Т-72 були відправлені по вже всім відомому маршруту. Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника і захоплений вантажний автомобіль "Урал" з сухим пайком", - йдеться в повідомленні.

"За попередніми підрахунками, втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців", - сказано в повідомленні.

Раніше мер Чернігова звернувся до жителів Німеччини і розповів про важку ситуацію в місті.

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