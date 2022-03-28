У Чернігівській області російські окупанти втратили до 22 осіб після бою з українськими військовими.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні 2 бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль"Урал" з БК і танк Т-72 були відправлені по вже всім відомому маршруту. Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника і захоплений вантажний автомобіль "Урал" з сухим пайком", - йдеться в повідомленні.
"За попередніми підрахунками, втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців", - сказано в повідомленні.
Раніше мер Чернігова звернувся до жителів Німеччини і розповів про важку ситуацію в місті.