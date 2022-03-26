Окупанти ведуть війну на знищення мирних жителів Чернігова, зазначив голова обласного центру.

У Чернігові росіяни свідомо обстрілюють мирних мешканців, наразі відомо про близько 200 вбитих містян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

"Росіяни ведуть свідомі обстріли мирних мешканців. Зокрема, вже кілька тижнів з усіх видів зброї та авіації розстрілюється мирне населення. Є маса свідчень цього, які будуть використані у міжнародних судах. Росія свідомо вчиняє злочин", - зазначив він.

Мер закликав не вірити полоненим російським льотчикам, які говорять, що не знали, куди здійснювали удари.

За його словами, деякі з них здійснювали бомбардування житлових кварталів вдень на малих висотах та могли бачити, по чому саме стріляють.

"Так само й мінометники, які чітко бачать і знають, що вони здійснююь артилерійські обстріли з усіх видів зброї не по яких військових об’єктах, а саме по житлових багатоповерхових будинках. Щодо шкоди, то нам вже легше назвати ті будинки, яким не нанесено шкоди. Місто рознесено вщент: розбомблені будинки, садочки, школи, стадіони, бібліотеки. Я маю цифри щодо більше 200 вбитих мирних мешканців", - розповів Атрошенко.

Він уточнив, що були й прямі влучення у лікарні, зокрема, майже знищена районна лікарня.

"Ніякої війни Росії зі Збройними силами України на території Чернігова не ведеться, ведеться війна на знищення мирних людей", - підкреслив він.

Міський голова Чернігова назвав російських окупантів фашистами сучасності.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ увірвалися на територію України. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, в тому числі - Чернігів.

26 березня Владислав Атрошенко говорив, що ситуація в Чернігові складна, неможливо вивезти понад 40 тяжкопоранених і доставити гуманітарну допомогу.

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