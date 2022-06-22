Також воїни зупинили ворожий наступ у напрямку Молодіжне - Катеринівка.

Українські воїни відбили штурм окупантів у напрямку Вуглегірської ТЕС.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, з метою посилення, на Бахмутському напрямку противник перегрупував військ.

"На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки", - наголошують у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні наступу українських військ.

"Активних дій не вів. Водночас, здійснював вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Таврійське, Шевченкове, Киселівка, Квітневе. Завдав авіаудару поблизу Білої Криниці", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Росія зосередила всі зусилля по захопленню Сєвєродонецька. Зараз у місті тривають запеклі бої. Як повідомляв увечері, 20 червня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ЗСУ контролюють тільки територію заводу "Азот".

Триває наступ ворога на Бахмутському напрямку.

Водночас українські захисники припинили штурм російських військ у Мар'їнці - ворог безславно втік.

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