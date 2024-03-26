Глава держави заслухав відповідну доповідь від премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Президент України Володимир Зеленський розповів про хід ліквідації наслідків російського ракетного терору у Харкові. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Без перерви кожен день контролюємо роботу в регіонах, зокрема у Харкові, – усе те, що стосується ліквідації наслідків російських ударів", - повідомив Зеленський.

Як зазначив президент, сьогодні була відповідна доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

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"І я вдячний усім на місцях, хто працює заради людей, хто без перерви, цілодобово робить усе, що можливо, щоб люди та підприємства були з електрикою, зв’язком, транспортом – усіма тими основами життя, які потрібні", - зазначив Зеленський.

Удар Росії по Харкову - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти щодня завдають ударів по Харкову і області, що призводить до страждання місцевого населення.

Так, 22 березня, російські загарбники здійснили масований обстріл України ракетами. Найбільших руйнувань зазнала Харківщина - її атакували 21 ракетою. у Харкові зруйновано трансформаторні підстанції та ТЕЦ-5, яка втратила основні потужності генерування теплової та електричної енергії. Без світла залишається значна частина містян.

В "Укренерго" кажуть, що ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися приблизно через тиждень.

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