ЗСУ взяли під вогневий контроль кілька транспортних артерій у Херсонській області.
Про це повідомила речник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Зараз ми контролюємо ті транспортні шляхи, які для окупантів дуже важливі. У зв'язку з цим, вони не можуть вільно пересуватися, маневрувати, створювати нові ударні групи", - розповіла вона.
За її словами, це також деморалізує внутрішній стан особового складу ворога.
Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації підкреслив, що українські удари по складах боєприпасів і логістичних маршрутах окупантів є сигналом, що загарбникам пора забиратися геть з української території.
Так, Дмитро Бутрій нагадав про українські удари, завдані по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, по Дар'ївському та по Каховському мостах. Він зазначив, що це також значно послабило логістичні рухи ворога. Зокрема, рух по цих мостах важкої техніки, за його словами, дуже ускладнений.