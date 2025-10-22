У семи районах Києва через нічні обстріли ​​​​​​​частина будинків тимчасово залишається без гарячої води.

Частина споживачів Києва тимчасово лишилися без гарячого водопостачання через нічні обстріли, енергетики працюють над відновленням.

Про це повідомила Київська міськдержадміністрація (КМДА). "У зв’язку з ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання. Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах", - зазначено у повідомленні.

Міські служби разом з фахівцями "Київтеплоенерго" наразі працюють над усуненням проблем.

Відео дня

Нічний удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 жовтня росіяни масовано атакували об’єкти української енергетики. Через це запроваджено екстрені та аварійні відключення у низці областей України та Києві.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев, коментуючи нічну російську атаку на енергооб’єкти, не виключив, що в Україні можуть запровадити графіки погодинних відключень для населення, якщо протягом доби енергетики не зможуть відновити електропостачання для усіх споживачів.

Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв припускає, що в Києві можливі схожі ситуації з тою, яка зараз на Чернігівщині. Тобто, коли всі споживачі залишаться без стабільного електропостачання на декілька днів. Однак повний блекаут, коли містяни будуть місяцями без електропостачання, він вважає малоймовірним.

Вас також можуть зацікавити новини: