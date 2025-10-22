Частина споживачів Києва тимчасово лишилися без гарячого водопостачання через нічні обстріли, енергетики працюють над відновленням.
Про це повідомила Київська міськдержадміністрація (КМДА). "У зв’язку з ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання. Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах", - зазначено у повідомленні.
Міські служби разом з фахівцями "Київтеплоенерго" наразі працюють над усуненням проблем.
Нічний удар по Україні
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 жовтня росіяни масовано атакували об’єкти української енергетики. Через це запроваджено екстрені та аварійні відключення у низці областей України та Києві.
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев, коментуючи нічну російську атаку на енергооб’єкти, не виключив, що в Україні можуть запровадити графіки погодинних відключень для населення, якщо протягом доби енергетики не зможуть відновити електропостачання для усіх споживачів.
Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв припускає, що в Києві можливі схожі ситуації з тою, яка зараз на Чернігівщині. Тобто, коли всі споживачі залишаться без стабільного електропостачання на декілька днів. Однак повний блекаут, коли містяни будуть місяцями без електропостачання, він вважає малоймовірним.