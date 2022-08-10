В Офісі президента назвали можливу причину вибухів на території військового об'кта в Криму.

Українська сторона безумовно не причетна до вибухів у тимчасово окупованому Росією Криму на території військової авіабази.

Потужні вибухи в Криму могли стати результатом неефективного управління всередині армії РФ, розповів радник глави Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Дождь".

"Звичайно, ні (Україна не причетна до вибухів на кримській військовій авіабазі - Ред.). Ми тут при чому? Безумовно ні", - сказав він.

Радник керівника ОП додав, що "це, можливо, дійсно, компенсаторні механізми неефективного управління всередині Збройних сил Російської Федерації".

Нагадаємо, 9 серпня в Криму прогриміли вибухи на військовій авіабазі в Новофедорівці. ЗМІ дізналися, що горіла злітна смуга військового аеродрому і склади з боєприпасами. Люди в паніці залишали Новофедорівку та півострів.

Журналісти з'ясували, що в результаті вибухів в Криму загинула одна людина, а сім - постраждали.

У російському Міноборони стверджували, що вибухи в Криму 9 серпня сталися через те, що здетонували боєприпаси.

В українському оборонному відомстві зазначили, що не можуть встановити причину загоряння, але в черговий раз нагадали супротивникам про правила пожежної безпеки, зокрема, про заборону куріння в невстановлених місцях.

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