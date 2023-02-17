Для того, щоб Україна була у безпеці, Крим, як мінімум, треба демілітаризувати, вважає заступниця державного секретаря Штатів.

Влада США вважає захоплений Росією Крим українською територією, і тому російські військові бази на півострові варто вважати законними цілями Збройних сил України.

Для того, щоб українська держава була у безпеці, півострів, як мінімум, необхідно демілітаризувати, розповіла заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд у четвер, 16 лютого, під час онлайн-дискусії, яку організовував Фонд Карнегі, повідомив кореспондент "Укрінформу".

Нуланд підкреслила, що РФ перетворила Крим на велику військову базу й використала його території для того, щоб здійснити наступ на материкову частину української держави. "Тож, за її словами, військові бази РФ у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ", - зазначається у матеріалі.

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Заступниця держсекретаря додала, що американська влада розглядає можливості поставок Києву не лише зброї, необхідної для перемоги на полі бою зараз, але й для подальшого стримування ворога після завершення війни.

Прес-секретарь посольства РФ в США Ігорь Гіренко вже "огризнувся" на заяву Нуланд.

"Заяви високопоставленого чиновника Держдепартаменту від 16 лютого про підтримку Збройних сил України в завданні ударів по Криму є чітким підтвердженням позиції Росії про те, що Сполучені Штати безпосередньо залучені в конфлікт. Чиновник визнала, що адміністрація підживлює амбіції київського режиму напасти на нашу країну", - йдеться у заяві спікера, яку у Telegram опублікувало посольство Росії в США.

Звільнення Криму - сьогодні це варто прочитати

Україна вирішила боротися за всі свої землі, які захопила РФ, у тому числі й за Крим. На півострові вже не раз лунали вибухи. Одна з найрезонансніших надзвичайних ситуацій - вибухи на аеродромі "Саки", які пролунали у серпні 2022 року.

У січні 2023-го західні ЗМІ писали, що влада США може передати Україні озброєння, необхідне для повного звільнення півострова. За словами полковника запасу ЗСУ Романа Світана, для звільнення Криму необхідні американські далекобійні ракети ATACMS.

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