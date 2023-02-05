Вона включає укріплений периметр, майданчик для гвинтокрилів і автомобільні шляхи.

Російські окупанти спорудили на півночі тимчасово захопленого Криму військову база. Вона включає укріплений периметр і майданчик для гвинтокрилів.

Такою інформацією поділився OSINT-аналітик Брейді Африк на особистому акаунті у Twitter. Експерт зробив висновки на основі супутникових знімків, які датовані кінцем 2022 року.

"Російські війська побудували базу в північному Криму наприкінці 2022 року. Супутникові знімки показують, що на ній є майданчик для гвинтокрилів і укріплений периметр", — написав Африк.

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Аналітик схематично показав всі частини військової бази на зображенні. Захищена територія має форму трапеції. До неї і майданчика для гвинтокрилів ведуть кілька автомобільних шляхів.

Супутникові знімки з'явилися згодом після заяв від окупаційних адміністрацій на півострові про націоналізацію близько 500 об'єктів нерухомості. Частина з них належали українським політикам і підприємцям.

Африк також опублікував точні координати військової бази — 46,0807 і 34,8133. Завдяки цьому стало відомо, що споруда знаходиться на Арбатській стрілці в тимчасово окупованому Генічеському районі Херсонської області.

Окупанти будують укріплення в Криму: що відомо

На початку грудня з'явилася інформація, що на тимчасово окупованому півострові почалася нестача бетону. За однією з версій, це пов'язано з активним спорудженням укріплень.

Як заявив на початку січня представник ГУР Андрій Черняк, рашисти перекинули на північ Криму нові підрозділи. Вони будують захисні споруди, адже розуміють, що контрнаступу ЗСУ не уникнути.

Раніше на цьому тижні США повідомили, що Україна отримає далекобійні снаряди GLSDB до установок HIMARS. У Пентагоні ухильно відповіли на питання про застосування боєприпасів для ударів по території тимчасово захопленого Криму.

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