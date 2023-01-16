Є відомості, що вороги закривають міста на в'їзд та виїзд, зазначив очільник Луганської ОВА.

Колаборанти тікають з деяких населених пунктів Луганської області.

Чим ближче наближається лінія фронту, чим більші втрати росіян в Україні, тим більше вони звіріють, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

Чиновник додав, що ставлення до місцевих жителів стає жорсткішим - можуть будь-кого, кого підозрюють у допомозі Збройним силам України, просто забрати та вивезти.

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"Колаборанти тікають у сусідні міста. Є інформація, що міста закривають на в'їзд і виїзд...", - сказав він.

Ситуація в Луганській області - сьогодні це варто знати

Українські воїни ще влітку 2022 року пішли в контрнаступ. Зокрема, в Луганській області станом на середину листопада минулого року в регіоні звільнили від загарбників 12 населених пунктів.

Зранку 16 січня Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки повідомило, що ЗСУ поступово наближаються до міста Кремінна Луганської області.

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