Колаборанти тікають з деяких населених пунктів Луганської області.
Чим ближче наближається лінія фронту, чим більші втрати росіян в Україні, тим більше вони звіріють, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.
Чиновник додав, що ставлення до місцевих жителів стає жорсткішим - можуть будь-кого, кого підозрюють у допомозі Збройним силам України, просто забрати та вивезти.
"Колаборанти тікають у сусідні міста. Є інформація, що міста закривають на в'їзд і виїзд...", - сказав він.
Ситуація в Луганській області - сьогодні це варто знати
Українські воїни ще влітку 2022 року пішли в контрнаступ. Зокрема, в Луганській області станом на середину листопада минулого року в регіоні звільнили від загарбників 12 населених пунктів.
Зранку 16 січня Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки повідомило, що ЗСУ поступово наближаються до міста Кремінна Луганської області.