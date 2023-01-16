Супротивник за добу втратив, зокрема, сім бойових машин піхоти, зазначили у ВМС ЗСУ.

Морські піхотинці минулої доби знищили п’ять танків ворога та 50 окупантів.

Остаточні втрати ворога уточнюються, про це повідомив прес-центр Командування Військово-морських сил Збройних сил України. "Минулої доби, 15 січня, морські піхотинці знищили п’ять танків, сім БМП (бойова машина піхоти - УНІАН), дві вантажівки, одиницю спеціальної техніки, міномет, три безпілотних літальних апарати та 40 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено БМ-21 "Град" та 10 російських військових.

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Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

Вранці 16 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни ведуть наступальні дії на Авдіївському та Бахмутському напрямках і зазнають значних втрат у живій силі. У Генштабі додали, що наші захисники на Донбасі відбили атаки супротивників у районах 16 населених пунктів.

Станом на 16 число, на нашій землі ліквідували приблизно 116 тисяч 80 загарбників та, зокрема, 3118 ворожих танків і 6204 бойових броньованих машин.

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