У місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, 2 дитсадки, школа, 2 підприємства, 3 магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа.

Внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами Нікополя Дніпропетровської області 6-річна дівчинка залишилася без ніг, її маму тяжко поранено.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

У ДСНС зазначають, що російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь та весь Нікопольський район, обстрілюючи всю ніч з "Градів" та важкої артилерії.

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"Тяжко поранили 6-річну дівчинку та її 33-річну маму. Дівчинка залишилася без ніг. Родинагоспіталізована. Рятувальники дістали з-під завалів 42-річну жительку Нікополя. Вона також у тяжкому стані у лікарні", - сказано в повідомленні.

За даними рятувальників, у місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, 2 дитсадки, школа, 2 підприємства, 3 магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа.

В ДСНС зазначають, що внаслідок обстрілів у Марганецькій та Мирівській громаді люди не постраждали, а масштаби руйнувань уточнюються.

Ситуація на Дніпропетровщині

Супротивники не раз обстрілювали Дніпропетровську область з різного озброєння, є руйнування та жертви й постраждалі.

10 жовтня вороги спрямували на Дніпропетровщину 18 ракет, 5 з них збили захисники України. Унаслідок ворожої масованої атаки загинули щонайменше чотири особи, 31 людину було поранено.

Також стало відомо, що загарбники намагалися атакувати Кривий Ріг дронами-камікадзе Shahed-136. Два безпілотники були знищені.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що цієї ночі російські загарбники випустили по Нікополю понад сто снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

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