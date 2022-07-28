У курортному селі Коблеве Миколаївської області під час купання загинули дві особи.
Люди загинули у результаті підриву на міні, повідомив в Telegram глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Чиновник зазначив, що люди купалися, попри запроваджену заборону.
"Повторюю, якщо заборонено - значить є причини. Двоє людей підірвалися на міні у Коблевому, купаючись при забороні", - поділився він.
Коблеве знаходиться на березі Чорного моря на адмінкордоні Миколаєвщини з Одеською областю.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни вдерлися в Україну. Влада РФ назвала свої дії "спецоперацією", спрямованою нібито на "денацифікацію" та "демілітаризацію".
Супротивник, зокрема, обстрілював нашу територію крилатими ракетами з суден, які перебували в акваторії Чорного моря. Акваторія моря була замінована.
У Миколаївській та Одеській областях заборонили купатися в морі.
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