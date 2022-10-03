Російська Держдума підтримала рішення президента Володимира Путіна анексувати частини чотирьох областей України.
Держдума ратифікувала так звані "договори про входження" до складу Росії самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей, повідомляє "РИА Новости" в Telegram.
За даними агентства, таке рішення Держдума РФ підтримала одноголосно. Варто зазначити, що в Держдумі всього 450 депутатів.
Росія спробувала анексувати частини низки областей України - це потрібно знати
Ще у 2014 році Росія вдерлася на частину Донбасу й підтримала бойовиків, які створили "ДНР" та "ЛНР".
У 2022 році під час повномасштабного вторгнення, яке розпочалося рано вранці 24 лютого, РФ захопила частину сходу й півдня нашої країни.
23-27 вересня супротивники за допомогою автоматів провели на захоплених територіях свої псевдореферендуми. У Донецькій та Луганській областях був "референдум" про приєднання до Росії, а на частині Запорізької та Херсонської областей - про вихід зі складу України й приєднання до РФ.
Супротивники "намалювали" результати "голосування" - нібито більшість людей висловилися "за" ініціативи окупантів.
Зокрема, Україна США, країни-члени ЄС та НАТО не визнали результати псевдореферендумів.
Попри це, 30 вересня Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох українських регіонів.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ української держави до НАТО у спрощеному порядку.