Ніхто не висловився проти рішення президента РФ.

Російська Держдума підтримала рішення президента Володимира Путіна анексувати частини чотирьох областей України.

Держдума ратифікувала так звані "договори про входження" до складу Росії самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей, повідомляє "РИА Новости" в Telegram.

За даними агентства, таке рішення Держдума РФ підтримала одноголосно. Варто зазначити, що в Держдумі всього 450 депутатів.

Відео дня

Росія спробувала анексувати частини низки областей України - це потрібно знати

Ще у 2014 році Росія вдерлася на частину Донбасу й підтримала бойовиків, які створили "ДНР" та "ЛНР".

У 2022 році під час повномасштабного вторгнення, яке розпочалося рано вранці 24 лютого, РФ захопила частину сходу й півдня нашої країни.

23-27 вересня супротивники за допомогою автоматів провели на захоплених територіях свої псевдореферендуми. У Донецькій та Луганській областях був "референдум" про приєднання до Росії, а на частині Запорізької та Херсонської областей - про вихід зі складу України й приєднання до РФ.

Супротивники "намалювали" результати "голосування" - нібито більшість людей висловилися "за" ініціативи окупантів.

Зокрема, Україна США, країни-члени ЄС та НАТО не визнали результати псевдореферендумів.

Попри це, 30 вересня Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох українських регіонів.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ української держави до НАТО у спрощеному порядку.

Вас також можуть зацікавити новини: