Вже розібрано понад 100 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, зазначили у ДСНС.

На місці ворожого удару у Слов'янську тривають рятувальні роботи, під завалами можуть бути ще чотири людини.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. "Станом на 8:00 на місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку тривають аварійно-рятувальні роботи. За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще четверо осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі проведено розбір 107 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають. "Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки...", - нагадали у ДСНС.

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Обстріл Слов'янська - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня російські окупанти обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Росіяни випустили по місту щонайменше сім ракет С-300. Шість влучили по житловому сектору, ще одна - у територію ландшафтного парку.

Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки: один будинок частково зруйнований, а у двох - сталася пожежа. За останніми даними, відомо про 11 загиблих та 23 поранених.

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