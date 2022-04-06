Супротивник намагався психологічно тиснути на захисника України, зазначили в Офісі генпрокурора.

У Запорізькій області російські окупанти викрали українку, щоб психологічно тиснути на її чоловіка, який входить до лав Збройних сил України.

Супротивник погрожував, що жінку мордуватимуть, щоб її чоловік порушив військову присягу, повідомили в Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, 5 квітня… представники збройних сил країни-агресора викрали громадянку України з метою психологічного тиску на її чоловіка… Погрожуючи тортурами та спричиненням шкоди життю та здоров’ю жінки, окупанти намагалися змусити його порушити військову присягу ЗСУ", - зазначили у відомстві.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

У прокуратурі додали, що на тимчасово захопленій частині Запорізької області супротивники не раз викрадали правоохоронців.