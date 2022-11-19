В окупованому населеномуу пункті на території лікарні ворог розташував близько п’яти автомобілів.

Російські окупанти у захопленому селищі міського типу Михайлівка в Запорізькій області сховали свою військову техніку поблизу пологового будинку.

У Михайлівці у дворі на території лікарні знаходилися машини супротивника, про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"В смт Михайлівка у дворі на території лікарні розташовані близько п’яти автомобілів загарбників", - йдеться у повідомленні.

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Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що в захоплене місто привезли понад десять російських загарбників з травмами різного ступеня тяжкості. За його словами, травмованих ворогів нібито діставали з-під завалів у школі в Михайлівці.

Ситуація в Запорізькій області під час війни з Росією - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, вночі 18 листопада ворог завдав ракетний удар по Запоріжжю, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники.

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що за неофіційними відомостями, ворог пожвавився в Запорізькій області - пішов в атаку під містом Гуляйполе.

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