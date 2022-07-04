Увечері в центрі і на сході України була оголошена повітряна тривога.

Увечері 3 липня російські літаки піднялися в повітря, погрожуючи ракетними ударами по території України. Саме з цієї причини в багатьох регіонах оголошувалася повітряна тривога.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат у коментарі "Українській правді".

"У центральній території України і на сході була оголошена повітряна тривога ... на цей раз російські літаки, які носять під крилами горезвісні ракети Х-22, злетіли з аеродрому "Шайковка" (Калузької області РФ - ред.), облетіли навколо України, покрутилися біля Криму, погрожували Україні новими ударами", - розповів Гнат.

Також він повідомив, що обстрілів під час обльоту ворожої авіації не було.

Гнат також вкотре закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу, адже ракети класу Х, які часто використовують РФ - це надзвукові крилаті ракети великої дальності, які надзвичайно важко вразити, тому вони несуть значну загрозу.

Нагадаємо, за словами експертів, у Росії є величезна кількість радянської зброї, а озброєння, яке вироблялося під час існування РФ, закінчується.

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