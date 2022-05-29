Зокрема, травми отримали три жителі Ізюмського району.

Внаслідок атак російських військових за добу 28 травня поранення отримали 6 мирних жителів Харківської області.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Харківської обласної військової адміністрації.

"Ворог продовжує підступно обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Сьогодні в області внаслідок бойових дій поранено 6 осіб. Зокрема, травми отримали 3 жителі Ізюмського району - в Балаклії та Савинцях. 2 людини поранено в Золочеві Богодухівського району. 1 людина отримала поранення в селі Коробочкине на Чугуївщині", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня російські війська обстріляли населені пункти Дергачівської громади в Харківській області. Окупанти завдали потужних ударів керованими ракетами (вірогідно, типу "Іскандер") по Дергачах, а також обстрілювали населені пункти громади з артилерії, РСЗВ, іншої наземної та повітряної техніки. Внаслідок обстрілів поранення отримав житель селища Слатине.

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