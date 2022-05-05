У результаті ворожого обстрілу, зокрема, пошкоджено садочок та школу, зазначив мер Краматорська.

Вночі російські окупанти завдали ракетні удари по житлових районах та центру міста, за попередніми даними, поранення отримали шість осіб.

Про наслідки ворожого обстрілу на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах та центральній частині міста. Щонайменше, зазнали серйозних пошкоджень три п’ятиповерхівки, школа, садок. Попередньо - шестеро поранених. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ увірвалися в Україну.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і цивільних, зокрема, в населених пунктах Донецької області.

На початку квітня вороги вдарили по залізничному вокзалу Краматорська, жертвами атаки стали понад 50 осіб, а близько сотні - постраждали та були госпіталізовані.

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