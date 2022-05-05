Вночі російські окупанти завдали ракетні удари по житлових районах та центру міста, за попередніми даними, поранення отримали шість осіб.
Про наслідки ворожого обстрілу на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах та центральній частині міста. Щонайменше, зазнали серйозних пошкоджень три п’ятиповерхівки, школа, садок. Попередньо - шестеро поранених. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ увірвалися в Україну.
Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і цивільних, зокрема, в населених пунктах Донецької області.
На початку квітня вороги вдарили по залізничному вокзалу Краматорська, жертвами атаки стали понад 50 осіб, а близько сотні - постраждали та були госпіталізовані.