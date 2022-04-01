Рятувальники продовжують працювати на місці.

Вранці 1 квітня кількість загиблих внаслідок авіаудару російської армії по Миколаївській ОВА зросла до 24.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з розбиранням завалів зруйнованої окупантами будівлі Миколаївської облдержадміністрації станом на 7:00 1 квітня.

"Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини", – повідомили в ДСНС.

Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.

Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки цілодобово.

Нагадаємо, напередодні інформували про 20 жертв.

Удар по будівлі ОДА у Миколаєві

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 березня російські окупанти вдарили по будівлі Миколаївської ОДА. У результаті обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх.

Голова ОДА Віталій Кім заявив, що обстріл будівлі супроводжувався переміщенням противника. За його словами, більшості працівників дивом вдалося врятуватися з будівлі.

Вас також можуть зацікавити новини: