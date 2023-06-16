Унаслідок обстрілу з боку супротивників, зокрема, пошкоджено багатоповерхівку.

Російські загарбники у п’ятницю вдень, 16 червня, розпочали масований обстріл житлових масивів Херсона.

Ворожа атака розпочалася близько 13:00, вже відомо про щонайменше шістьох травмованих мешканців областного центру, повідомила Херсонська обласна прокуратура в Telegram. За її даними, унаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач, автотранспорт, будівлю медичного та навчального закладів, а також багатоповерхівку.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Станом на 14:19 обстріли з боку супротивника тривали.

Ситуація в Херсоні - зараз це варто знати

Російські загарбники вже багато разів били по місту, є руйнування, постраждалі та жертви.

Зокрема, 16 червня очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що упродовж минулої доби супротивники запустили по Херсону 37 снарядів.

Чиновник додав, що вночі ворог з артилерії вдарив по Новобериславу - спеціально цілився у житлові будинки. Внаслідок обстрілу є "приліт" в одну з осель, загинуло подружжя.

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