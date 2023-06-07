Унаслідок ворожої атаки одна особа постраждала й доставлена у лікарню.

В Юнаківській громаді внаслідок влучання дрона-камікадзе типу "Шахед", який запустили російські окупанти, сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого дві цивільні особи загинули, а одна поранена й доставлена до лікарні.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у середу, 7 червня. Також вночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння, зафіксовано 13 вибухів.

Крім того російські окупанти з мінометів били по Миколаївській та Білопільській громадах.

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Ситуація в Сумській області - зараз це варто знати

Як повідомив сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України, окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Шалигіне, Волфине, Катеринівка, Ободи, Яструбине, Попівка, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка, Грабовське Сумської області.

Як відомо, окупанти з різних видів зброї обстрілюють прикордонні населені пункти Сумщини, стираючи їх з лиця Землі.

Варто зазначити, що росіяни вже багато разів били по українській території "Шахедами". Станом на 7 червня ліквідовано 3 219 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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