Ворог цілодобово атакує Одесу дронами: у ВМС пояснили, чому їх складно збити

Останніми днями на Одещині збито десятки ударних дронів противника.

Російська окупаційна армія майже цілодобово атакує Одесу, Одеську область з боку Чорного моря – через те, що велике місто розташовано на узбережжі вказаної водойми, військовим морякам доводиться відбиватись прямо з води. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, на жаль, російські атаки по регіону, зокрема, з моря є "фактично цілодобовими". Цієї ночі у чергове Військово-морські сили брали участь у відбиті цих атак.

"Враховуючи те, що Одещина це уріз води з морем безпосередньо, тобто проміжку жодного немає, відбивати такі атаки ми маємо саме з води, зокрема. Звісно під час відбиття таких атак, коли ви знаходитесь на судні або кораблі, відповідно є нюанси. Це і хитавиця, це і погодні умови... А решту вже роблять наші підрозділи, які знаходяться на березі. Ну, і звісно не тільки ми - ми є складовою загальної системи ППО", - сказав Плетенчук.

Він додав, що на рахунку ВМС є збиті "Шахеди", а кільки минулих днів були у цьому сенсі доволі насиченими. Загалом, мова йшла вже про рахунок в десятки збитих російських дронів.

Водночас, за його словами, минулої доби активності ворожого флоту не спостерігалося – виходів в акваторію носіїв "Калібрів" не було.

" На зовнішніх рейдах чергують катери невеличкі, але звісно вони для нас ніякої загрози в принципі не становлять", - зазначив представник ВМС України.

Атака на Одесу - останні новини

Нагадаємо, останнім часом армія РФ завдає по Одещині дронових ударів - атаки можуть тривати поспіль багато часів, як вдень, так й вночі. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що це питання лежить не у військовій площині, воно більше - геополітичне. На думку військового, російські агресори завжди посилюють тиск на Україну, коли заходить мова про будь-які перемовини. За словами військового, це "так звана московська дипломатія".

