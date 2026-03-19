Одесу неможливо повністю захистити від 'Шахедів': Плетенчук назвав головну проблему

Неможливо оточити з усіх боків вогневими мобільними групами цей великий населений пункт, каже речник ВМС.

У ніч на 19 березня на Одесу з Чорного моря заходило три десятки ударних дронів РФ, які атакували майже все місто. Як розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, понад третину з цієї кількості знищено військовими моряками.

"Загалом за минулу добу – 14 "Шахедів" на нашому рахунку. Ми зустрічаємо їх першими, ми інтегровані у загальну систему протиповітряної оборони регіону і робимо все, що від нас залежне. Причому як з води, так й з суходолу та навіть з повітря", - підкреслив Плетенчук.

За його словами, оборона Одеси від повітряного нападу є специфічною, бо місто розташоване на узбережжі Чорного моря, й тому нереально організувати захист, як це робиться в інших населених пунктах. Зокрема, неможливо з усіх боків оточити місто вогневими мобільними групами тощо.

Відео дня

"Безпосередньо урізом води закінчується або починається Одеса, й тому відповідно це потрібно робити ще над морем (збивати дрони – УНІАН). Звісно, у морі це завжди робити складніше тому, що є хвилювання моря… У будь-якому разі це не так просто. Але це теж доволі непоганий результат – з тих 30 "Шахедів", що заходили на Одесу, 11 знищені саме Військово-морськими силами", - акцентував Плетенчук.

Він також розповів про інші небезпеки в Чорному морі. Зокрема, днями через виявлення 4 мін часів Другої світової війни довелося припиняти трафік. За словами речника, під час здійснення моніторингу мінної безпеки на маршрутах слідування цивільних суден ВМС ЗС України зафіксували протикорабельні міни, які перебували на морському дні та становили реальну загрозу цивільному судноплавству і роботі зернового коридору - однієї з основних економічних артерій України.

Плетенчук зазначив, що на глибині понад 20 метрів військові водолази спецпідрозділу ВМС знищили вибухонебезпечні предмети, після чого робота маршруту була відновлена.

Атака на Одесу 19 березня

Як писав УНІАН, у ніч на 19 березня армія РФ завдала по Одесі масованого дронового удару. Постраждали троє цивільних - 46-річна та 69-річна жінки, а також 31-річний чоловік. У трьох із чотирьох районів міста пошкоджено понад 10 житлових будинків, у тому числі багатоповерхові житлові комплекси та будівлі у середмісті. Пошкоджень зазнали у тому числі житлові 22-поверхівка та 25-поверхівка, гуртожиток одного з університетів тощо. Сталися пожежі.

