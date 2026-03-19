Армія РФ масовано атакувала Одесу: є влучання у житловий комплекс і постраждалі (фото)

Місто атакували понад два десятки БПЛА.

У ніч на 19 березня російська окупаційна армія завдала по Одесі масованого удару дронами. Внаслідок атаки сталося влучання у житловий комплекс.

Оновлено 01:25: За даними очільника Одеської МВА Сергія Лисака, було пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі. В результаті ворожої атаки вникли пожежі, які оперативно ліквідовані.

Також є інформація про постраждалих.



"Наразі відомо про трьох постраждалих, двох з них госпіталізували до міської лікарні. Всі оперативні та комунальні служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків", – додав Лисак.

Як передавав раніше кореспондент УНІАН, повітряну тривогу в області було оголошено близько 23:40 середи, 18 березня. Моніторингові канали попередили, що з боку Чорного моря на місто йдуть понад два десятки дронів.

Незабаром в Одесі почалися вибухи та стрілянина. Було чути, як над житловими будинками пролітають безпілотники.

Згодом начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що зафіксовано прильоти у житлову інфраструктуру:

"Внаслідок масованої ворожої атаки маємо пошкодження житлової багатоповерхівки в одному з районів міста, а також нежитлової будівлі в іншому районі. Всі оперативні та екстрені служби вже працюють на місцях. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється".

У соцмережах очевидці повідомили, що в Одесі у декількох місцях є влучання (падіння уламків). Зокрема, ворожий безпілотник влетів в один із житлових комплексів міста.

Також є пошкодження у середмісті. Постраждав багатоквартирний будинок в іншому районі міста.

Атаки РФ по Одещині

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 17 березня окупаційна армія РФ завдала масованого дронового удару по півдню Одещини. Зокрема, під атакою було місто Ізмаїл.

Окупанти атакували обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури регіону. Постраждали території підприємств та частина обладнання. Тоді минулося без загиблих та постраждалих.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, на півдні уражено баржу, що використовувалась у виробничих процесах. Також пошкоджено господарські будівлі одного з портів.

