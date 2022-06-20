На Херсонщині ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах, де внаслідок бойових дій пошкоджені та знищені будинки цивільних, а також зафіксовано багато замінованої інфраструктури.

На півдні країни ворог продовжує обстрілювати тилові позиції, звільнені та віддалені від лінії фронту населені пункти.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог продовжує ведення бойових дій у тактиці контрбатарейного протистояння. Продовжує також обстрілювати тилові позиції, звільнені та віддалені від лінії фронту населені пункти", - йдеться у повідомленні.

За словами спікера ОК "Південь" Владислава Назарова, протягом ночі ворог гатив по Широківській громаді - потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки.

Тривають ворожі обстріли у Березнегуватській громаді, інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

"Увечорі вчора також були обстріли в селі Галицинове. Сталася часткова руйнація житлових будинків, потерпілих немає. В Воскресенській громаді внаслідок обстрілів припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У сілах, внаслідок влучань зайнялися поля з озимою пшеницею", - зазначив Назаров.

Він наголосив, що на Херсонщині ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах, де внаслідок бойових дій пошкоджені та знищені будинки цивільних, а також зафіксовано багато замінованої інфраструктури.

"Мирні мешканці продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей", - уточнив спікер командування.

Він також нагадав, що ворог продовжує тероризувати й Одещину.

Зокрема, крилатими ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму вночі був атакований Білгород-Дністровський район, а ранком - сама Одеса.

В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі.

"Тим часом рашистські пропагандисти розганяють теми фейкових влучань по аеродромах та іншій критичній, стратегічній, військовій інфраструктурі області. Вочевидь, щось в наших діях дуже непокоїть ворогів", - сказав Назаров.

За його словами, у Чорному морі корабельне угруповання зменшилось на один ракетний корабель постійної присутності.

Відтак, загроза удару 28 крилатими ракетами залишається.

Нагадаємо, на півдні ЗСУ ліквідували 28 окупантів та ворожу техніку.

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