На півдні країни ворог продовжує обстрілювати тилові позиції, звільнені та віддалені від лінії фронту населені пункти.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ворог продовжує ведення бойових дій у тактиці контрбатарейного протистояння. Продовжує також обстрілювати тилові позиції, звільнені та віддалені від лінії фронту населені пункти", - йдеться у повідомленні.
За словами спікера ОК "Південь" Владислава Назарова, протягом ночі ворог гатив по Широківській громаді - потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки.
Тривають ворожі обстріли у Березнегуватській громаді, інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
"Увечорі вчора також були обстріли в селі Галицинове. Сталася часткова руйнація житлових будинків, потерпілих немає. В Воскресенській громаді внаслідок обстрілів припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У сілах, внаслідок влучань зайнялися поля з озимою пшеницею", - зазначив Назаров.
Він наголосив, що на Херсонщині ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах, де внаслідок бойових дій пошкоджені та знищені будинки цивільних, а також зафіксовано багато замінованої інфраструктури.
"Мирні мешканці продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей", - уточнив спікер командування.
Він також нагадав, що ворог продовжує тероризувати й Одещину.
Зокрема, крилатими ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму вночі був атакований Білгород-Дністровський район, а ранком - сама Одеса.
В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі.
"Тим часом рашистські пропагандисти розганяють теми фейкових влучань по аеродромах та іншій критичній, стратегічній, військовій інфраструктурі області. Вочевидь, щось в наших діях дуже непокоїть ворогів", - сказав Назаров.
За його словами, у Чорному морі корабельне угруповання зменшилось на один ракетний корабель постійної присутності.
Відтак, загроза удару 28 крилатими ракетами залишається.
Нагадаємо, на півдні ЗСУ ліквідували 28 окупантів та ворожу техніку.