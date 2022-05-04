Сергія та Богдана російські військові вбили, коли українські бійці почали наступати.

Російські окупанти в Херсонській області вбили батька та сина - Сергія та Богдана Залевських. Українців взяли в полон наприкінці березня, а розстріляли на Великдень.

Про це йдеться в матеріалі Обозреватель.

52-річний Сергій і його 29-річний син Богдан Залевські разом пішли захищати Україну від російських окупантів. Загиблі з невеликого селі Луганка Петрівської громади Кіровоградської області, де їх і поховали.

За словами старости села Романа Штурмака, першим на війну пішов Богдан Залевський, а потім і його батько Сергій. Удвох вони зникли 28 березня під час бою в районі села Олександрівка Херсонської області.

Пізніше з'ясувалося, що російські військові взяли їх у полон, а вже на Великдень, 24 квітня, батька і сина розстріляли з іншими військовополоненими під час наступу українських військ.

У населеному пункті розповіли, що Сергій Залевський працював сторожем у місцевій школі і захоплювався фотографією. Богдан же працював у дитячо-юнацькій спортивній школі, його пристрастю був міні-футбол.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські військові готували ряд псевдореферендумів для "легалізації" окупаційних адміністрацій. Зокрема, за даними ГУР МОУ, на тимчасово захопленій території Херсонської області готуються до проведення "референдуму" щодо створення псевдореспубліки "ХНР" та визнання окупаційної влади.

У Херсоні 27 квітня місцеві жителі вийшли на мирну акцію протесту проти псевдореферендуму та російської окупації, загарбники використовували проти людей газові та світлошумові гранати.

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, загарбники планують провести в Херсонській області так званий референдум в період з 1 травня по 10 травня.

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