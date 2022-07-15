Із отриманням українськими військовими частини далекобійної артилерії і ураженням декількох ворожих складів із боєприпасами штурм росіян дещо спинився.

Окупанти не можуть вийти на адмінкордони Луганщини та пробити оборону ЗСУ в двох населених пунктах.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Невелика частина території Луганщини тримається – окупаційні війська не можуть вийти на адміністративні кордони області. Пробити оборону ЗСУ в двох населених пунктах росіянам досі не по силах", - зазначив він.

За словами Гайдая, із отриманням українськими військовими частини далекобійної артилерії і ураженням декількох ворожих складів із боєприпасами штурм росіян дещо спинився.

Також голова ОВА додав, окупанти постійно змінюють комендантів, бо місцеве населення не хоче з ними співпрацювати.

Раніше Гайдай заявляв, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ і звільнити захоплені території за наявності необхідної кількості озброєння. Щоб перешкодити такому розвитку подій, в Кремлі спробують анексувати Луганську і Донецьку області і оголосити повну мобілізацію в РФ.

За його словами, Путін має кілька цілей на Донбасі та відправлятиме резерви на основні напрямки, зокрема Слов'янськ та Бахмут.

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