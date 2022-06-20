На двох пунктах пропуску в окупований Крим стоять довгі черги з вантажних авто, які вивозять продукцію.

Російські окупанти хочуть відновити роботу портів Херсонської області, щоб вивозити звідти вкрадену українську продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"Вони хочуть відновити роботу морських портів і Херсона, і Скадовська. Думають про те, як будуть вивозити продукцію з Херсонщини, яка годувала не тільки всю Україну, а може бути і всю Європу", - розповів він.

За словами Лагути, на двох пунктах пропуску в окупований Крим стоять довгі черги з вантажних автомобілів, які вивозять крадену продукцію з області.

Глава ОВА також зазначив, що місцевим фермерам російські окупанти пропонують продавати зерно за мізерними цінами.

Як повідомляв УНІАН, окупанти вивозять з Херсонської області десятки тисяч тонн зернових і овочів до Криму.

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