Виїзди у бік Миколаївської та Дніпропетровської областей повністю заблоковані.

Виїзд з Херсонської області можливий в окупований Крим і через захоплені території в Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"Така можливість зараз є тільки в двох напрямках: у бік тимчасово окупованого Криму... і через окуповані Мелітополь і Василівку до міста Запоріжжя", - розповів він.

За словами Геннадія Лагути, зараз виїзди у бік Миколаївської та Дніпропетровської областей повністю заблоковані російськими окупантами.

Як повідомляв УНІАН, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, на сьогодні є можливість виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя. При цьому Федоров зазначив, що окупанти на блокпостах вимагають від 300 до 3 тисяч гривень за проїзд цивільного автомобіля.

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