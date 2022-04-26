З цією метою командування військ РФ йде на зменшення складу російського угруповання на території Сирійської Арабської Республіки.

Російські окупанти хочуть відправити на війну з Україною учасників бойових дій в Сирії та Чечні і курсантів з Лівії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"Склад окупаційної армії найближчим часом можуть поповнити слухачі Михайлівської військової артилерійської академії (Санкт-Петербург), які проходять стажування на території Лівії. Командування академії вживає заходів для повернення слухачів на території РФ та залучення їх до бойових дій проти України", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни шукають військовослужбовців, які можуть погодитись взяти участь у збройній агресії на території України.

"З цією метою навіть ідуть на зменшення складу російського угруповання на території Сирійської Арабської Республіки. Останніми днями в даному угрупованні проведено організаційно-штатні зміни. Відтак, в тактичному угрупованні "Алеппо" було скорочено 200 посад", - зазначили у розвідці.

При цьому, очікується, що після повернення скорочених військовослужбовців, вони одразу будуть направлені до районів ведення бойових дій.

"Загалом російське воєнне командування виявляє значний інтерес до військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на території Сирії та Чечні. Наразі активно проводяться заходи щодо залучення їх до складу окупаційної армії", - повідомляють у розвідці.

Так, основні регіони, де проводяться мобілізаційної кампанії: Краснодарський край, Пермський край, Республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

"Ці дії супроводжуються потужною пропагандисткою кампанією щодо "нацистського/карального" режиму в Україні. Також вагомим залишається матеріально-фінансовий аспект, що в умовах обмежувальних санкцій США та країн заходу є відчутним для населення РФ. Підтверджується інформація, що учасників бойових дій на території України додатково мотивують можливістю покращити своє матеріальне становище за рахунок "трофеїв", - додали в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, Росія намагається поповнити втрати живої сили, обіцяючи контрактникам захмарні зарплати та можливість мародерства.

Вас також можуть зацікавити новини: