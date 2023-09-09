Загарбники усвідомили, що ефективність масованого вогню зменшується.

Наступ Сил оборони змусив окупантів змінити систему управління і командування, а також адаптувати системи РЕБ для захисту від українських безпілотників.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), "російські війська внесли помітні зміни в систему командування і управління в Україні з метою захисту командної інфраструктури і поліпшення обміну інформацією, хоча розгортання російських військ, ймовірно, все ще загострює проблеми з горизонтальною інтеграцією".

За даними Центру безпеки і нових технологій (CSET), російські війська перенесли штаби за межі досяжності більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти за добре захищеними позиціями.

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Обмеження артилерії РФ в Україні спонукають російських військових змінювати "вогневу доктрину", яка змінює обсяг обстрілів на їх точність.

Крім того, у CSET зазначають, що російські війська посилили зв'язок між розвідувальними системами і артилерійськими підрозділами для підвищення точності вогню, "оскільки окупанти стикаються зі зростаючими обмеженнями щодо їхньої здатності використовувати масований непрямий вогонь".

Росіянам не вистачає боєприпасів для ведення масованого непрямого вогню через "труднощі з транспортуванням великої кількості боєприпасів до лінії фронту". Окупанти "бачать, що ефективність масованих ударів зменшується".

У Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI) заявили, що окупанти намагаються покращити сигнали за рахунок ширшого використання сервісів C2 на основі додатків без особливої підготовки, а також адаптують розгортання комплексів РЕБ. Російські сили розосереджують системи "Поле-21" та розглядають їх як одноразові системи РЕБ, щоб забезпечити широкий захист від ударів українських БпЛА.

Війна в Україні - основні новини

Нагадаємо, що упродовж доби російські окупанти атакували одразу на декількох ділянках фронту. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

ЗСУ біля Бахмута витісняють противника із займаних позицій. Успіхи є південніше Роботиного та на південь від Бахмута.

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