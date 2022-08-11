В Маріуполі російські окупанти придумали новий спосіб, як залякати місцеві сили опору. Вони інсценують затримання нібито "азовців" і створюють ілюзію успішної боротьби з проукраїнським рухом у місті.
Відповідна інформація надійшла від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Вчора зранку в районі Ранкового ринку на Лівобережжі було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму з шевронами полку "Азов" було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Гарна спроба. Але, ні. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі", — написав Андрющенко.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Росія готує показове судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі. Для цього окупанти збирали тюремні клітки на сцені камерної філармонії.
За даними Головного управління розвідки, таким способом ворог прагне посилити моральний тиск не полонених солдатів і залякати мирних громадян України. Сім'ї захисників "Азовсталі" вже звернулися в ООН з вимогою перешкодити незаконному "трибуналу".
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