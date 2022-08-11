Так вони створюють ілюзію успішної боротьби з партизанами.

В Маріуполі російські окупанти придумали новий спосіб, як залякати місцеві сили опору. Вони інсценують затримання нібито "азовців" і створюють ілюзію успішної боротьби з проукраїнським рухом у місті.

Відповідна інформація надійшла від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора зранку в районі Ранкового ринку на Лівобережжі було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму з шевронами полку "Азов" було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Гарна спроба. Але, ні. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Росія готує показове судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі. Для цього окупанти збирали тюремні клітки на сцені камерної філармонії.

За даними Головного управління розвідки, таким способом ворог прагне посилити моральний тиск не полонених солдатів і залякати мирних громадян України. Сім'ї захисників "Азовсталі" вже звернулися в ООН з вимогою перешкодити незаконному "трибуналу".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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