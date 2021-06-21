За добу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких чотири обстріли та один проліт БПЛА.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, у районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.
Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новозванівки окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
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"Втрат серед наших захисників немає", - зазначили в прес-центрі.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 21 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - підсумували в прес-центрі.
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