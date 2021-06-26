Загалом за добу окупанти здійснили 9 обстрілів позицій українських захисників.

Російсько-окупаційні війська за добу здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Неподалік Гнутового окупанти двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстріляли українські позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Читайте такожМеркель після зустрічі з Зеленським говоритиме про Донбас з Байденом – посол"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в прес-центрі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - підсумували в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла