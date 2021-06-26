Російсько-окупаційні війська за добу здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил.
Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
"Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
Неподалік Гнутового окупанти двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстріляли українські позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Читайте такожМеркель після зустрічі з Зеленським говоритиме про Донбас з Байденом – посол"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в прес-центрі.
Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - підсумували в прес-центрі.
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