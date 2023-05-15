Загарбники відновили роботу міграційних служб навіть на тих прифронтових територіях, де ще напередодні відбувалася евакуація.

Російські окупанти у Запорізькій області встановили новий дедлайн примусової паспортизації: "любов до Росії" місцевим жителям потрібно привити до 1 вересня.

Про це у Telegram-каналі написав мер Мелітополя Іван Федоров. "Окупанти Запорізької області провалилися з фейковою "евакуацією", тож повернулись до старої теми - примусової паспортизації. Встановили черговий дедлайн - привити всім мешканцям ТОТ "любов до Росії" до 1 вересня", - зазначив він.

Так, повідомив міський голова, загарбники посилено готуються до цього і відновили роботу міграційних служб навіть на тих прифронтових територіях, де ще напередодні відбувалася евакуація.

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Крім того, вони посили фільтрацію на блокпостах між населеними пунктами: допитують тих, хто відмовляється від "аусвайсу"

Федоров також додав, що виїзні бригади з оформлення російських паспортів працюють вже не лише "на дому", а й у місцях тимчасово проживання жителів області, яких евакуювали до Бердянська.

"Мета рашистів - встигнути до російських осінніх псевдовиборів залучити якомога більше людей до свого злочину і посіяти пропаганду про "захист громадян РФії". Віримо, що не встигнуть", - написав мер.

Ситуація в Запорізькій області

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк пояснив, що російські загарбники влаштували на окупованій частині Запорізькій області "евакуацію", щоб приховати контррозвідувальні та фільтраційні заходи у тих районах, де, за їхньою оцінкою, скоро відбуватимуться активні бойові дії. Окупанти не хочуть, аби місцеве населення могло спостерігати за їхньою підготовкою до боїв, а також бояться українських партизанів.

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