Внаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва поранено двох осіб.

Про це міський голова міста Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його даними, близько 17:15 російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район Миколаєва.

"В основному поцілили у приватний сектор - пошкоджено вікна і дах у приватних будинках", - повідомив мер.

"Станом на 22:00 відомо про двох поранених - жінку і чоловіка. Їх забрала швидка", - зазначив Сєнкевич.

Як повідомляв УНІАН, вночі 18 липня російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. Ворожі ракети влучили в автосалон і салон продажів сільгосптехніки.

Тим часом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім обіцяє заплатити 100 доларів тому, хто виявить та повідомить про коригувальників ворожих ударів по області.

"Я буду платити 100 доларів кожному, хто наведе на навідника. Щоб виявити реальну людину, яка наводить... Можна вже приглядатися до негідників, які помагають росіянам. Тому це буде оплачено. Шукайте хлопці", - зазначив він.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві заарештували чоловіка, який коригував ворожий ракетний удар по оборонному підприємству в місті.

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