Ворог застосував "Урагани".

Російські окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, загинула жінка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог обстріляв одразу два райони - Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок", - зазначив він.

У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог вдарив по ньому з "Ураганів".

"Вогонь рятувальники утихомирили. На щастя, обійшлося без постраждалих", - констатував Резніченко.

Нагадаємо, що напередодні в Криворізькому районі Дніпропетровщини вже був ворожий обстріл з "Ураганів", який поранив двох людей. Також на початку червня росіяни з системи "Торнадо" обстріляли Синельниківський район.

10 червня українські воїни збили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині.

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